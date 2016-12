ఇంట్లోనే పాములను దాచాడు, విషంతో అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే

పాముల నుండి విషాన్ని సేకరించేందుకుగాను అక్రమంగా భయంకరమైన విషసర్పాలను ఇంట్లోనే బంధించిన ఇద్దరిని పూణెలో పోలీసులు అరెస్టుచేశారు. నిందితుల నుండి సుమారు 70 పాములను స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

over 70 snakes mostly deadly Russell's vipers and cobras illegally kept for extracting venom have been seized from a residential apartment where a man was living with his wife and children.