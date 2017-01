కీలక సమావేశం: జనవరి 20 న, జరిగే మీటింగ్ లో నోరు విప్పేనా?

పెద్ద నగదు నోట్లను రద్దుచేసిన తర్వాత ఏర్పడిన పరిణామాలపై ఆర్ బి ఐ గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్ మౌనం వీడే సమయం ఆసన్నమైందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

English summary

pac called for meeting to discuss the effects of demonetisation on jan 20, rbi governor and other officials should attend this meeting.