ఎదురుకాల్పులు: ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతం

జమ్మూకాశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్‌ వద్ద ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి.

English summary

The people were back on the streets of Awoora village in Pahalgam, Jammu and Kashmir, to help two militants trapped in a house escape. The security forces had a tough time in controlling the mob as well as fighting the terrorists.