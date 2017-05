సంచలనం: ర్యాలీలో మోడీ హత్యకు ప్లాన్.. రూ.50కోట్లకు పాక్ డీల్!?

మధ్యప్రదేశ్ లోని సాత్నా జిల్లాకు చెందిన సోనికి పాక్ నుంచి ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేసి ఈ డీల్ గురించి మాట్లాడాడు. ముందు చెప్పినట్లుగా.. రూ.50కోట్లు చాలకపోతే, మరింత డబ్బు ఇచ్చేందుకు సిద్దమన్నాడు.

English summary

Madhya Pradesh police registered a case against unknown people on Saturday after a youth in Satna district received a call from a man who allegedly offered him Rs 50 crore to join them in killing Prime Minister Narendra Modi at a rally.