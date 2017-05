పాకిస్తాన్‌లోని భారత రాయబారి ఫోన్‌ను దాయాది సీజ్ చేసింది. ఓ కేసులో కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు వచ్చిన అతని నుంచి.. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు పాకిస్తాన్ హైకమిషన్ స్టాఫ్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకుంది.

English summary

In a provocative act, the Pakistani judicial authorities on Friday seized the mobile phone of the First Secretary of Indian diplomat.