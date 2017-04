త్యాగానికి సిద్దం అయిన పళనిసామి: మెజారిటీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు !

తమిళనాడులో అన్నాడీఎంకే పార్టీ అధికారంలో ఉండాలని, అందుకు ఒక మెట్టుదిగడానికైనా తాను సిద్దంగా ఉన్నానని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిసామి తన మంత్రి వర్గ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలతో అన్నారని సమాచారం.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister E Palanisamy had formed a 7-member committee to hold talks with rebel AIADMK faction leader O Panneerselvam.