షాక్: శశికళకు మద్దతుగా 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు, మరో 7గురు చేరితే ప్రభుత్వ పతనం

అన్నాడీఎంకెలో చోటుచేసుకొన్న పరిణామాలు ప్రభుత్వంపై పడే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.పన్నీర్, పళనిస్వామి గ్రూపులు కలిసిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకొన్నాయి.అయితే అన్నాడీఎంకె నుండి శశికళ కుటుంబాన్ని బహిష్కరిస్తున్నట

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 0:42 [IST]

English summary

Tamil Nadu chiefminister Palaniswami faces a threat from supporters of sasikala MLAs.10 MLA's disagree expel sasikala family from AIADMK.If sasikala supporters MLAs number increase there's a chance to Palani government dissolved