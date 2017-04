ట్విస్ట్: బహిష్కరణపై అధికార ప్రకటన కోసం పన్నీర్ షరతు

అన్నాడిఎంకె సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతోంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం వర్గాల విలీనంపై అన్నాడిఎంకెలో హైడ్రామా ఇంకా కొనసాగుతోంది.

English summary

Hidrama continues in Aiadmk, Palaniswami and panneerselvam groups discussion will continues,Panneer group several demands put before palaniswami group.