రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే:పన్నీర్, ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఏం జరిగింది?

రజనీకాంత్ రాజకీయ రంగప్రవేశం విషయంలో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకే (తలైపురుచ్చి అమ్మ) వర్గం నాయకుడు పన్నీర్ సెల్వం స్పందించారు. రజనీకాంత్ చాల మంచి మనిషి, ఆయనకు ఎలాంటి చెడ్డపేరు లేదని అన్నారు.

English summary

Rajinikanth is a good human being and there is nothing wrong in his entering politics. But his entry will not make difference to the AIADMK, Tamil Nadu former CM Panneerselvam said.