మీకో దండం: పన్నీర్ సెల్వం రాజీనామా ? శశికళ చేతిలో లేఖ

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం రాజీనామా చేశారని మంగళవారం అన్నాడీఎంకే వర్గాలు తెలిపాయి. రోజురోజుకు మారుతున్న రాజకీయ నాటకాలు తట్టుకోలేక, సొంత పార్టీలోనే తనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం.

English summary

Sources said that Tamil Nadu CM O Paneerselvam submit his resignation letter to AIADMK General Secretary Sasikala.