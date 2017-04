పన్నీర్ వ్యూహం: శశికళను చావుదెబ్బ తీయడమే..

తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో శశికళను తిరిగి తలెత్తకుండా కొట్టడమే వ్యూహంగా పన్నీర్ సెల్వం అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు.

English summary

Tamil Nadu ex CM Panner Selvam wants to give fitting reply to Sasikala with putting strategical demands.