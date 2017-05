తోడుదొంగలు, ఎలా నమ్మేది? దినకరన్‌, పళనిస్వామిపై పన్నీరు సంచలనం

ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న శశికళ, ఆమె మేనల్లుడు టీటీవీ దినకరన్‌ను అన్నాడీఎంకే పార్టీకి దూరం చేసి.. ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీరుసెల్వం ఒక్కటవుతారని అనుకుంటున్న సమయంలో మరోసారి వీరిద్దరి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It seems the blame game between the two warring AIADMK factions is here to stay. Ahead of Chief Minister E Palaniswami's cabinet meet, O Panneerselvam today accused him of being an ally of TTV Dinakaran who is currently in police custody.