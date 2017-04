పన్నీర్ సెల్వం కొత్త డిమాండ్లు: సీఎంకు చుక్కలు చూపించారు, ఏం చేద్దాం!

శశికళ కుటుంబ సభ్యులను పార్టీ నుంచి దూరం చేసే విషయంలో సక్సస్ అయిన పన్నీర్ సెల్వం తాజాగా రెండు కొత్త డిమాండ్లను తెరమీదకు తీసుకు వచ్చి తమిళనాడు సీఎం ఎడప్పాడి పళనిసామికి పట్టపగలే చుక్కలు చూపించారు.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 12:23 [IST]

Panneerselvam demands to give CM post and AIADMK General Secretary post, If yes, then Edappadi may come for talks.