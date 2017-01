ఎంజీఆర్ నాణేలు విడుదల చేయాలి: పన్నీర్, శశికళ

అన్నాడీఎంకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) స్మారక నాణేలు, ప్రత్యేక పోస్టల్ స్టాంప్ లు విడుదల చెయ్యాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం, ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నెచ్చెలి శశికళ శ

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam and AIADMK General Secretary Sasikala Natarajan on Friday have urged Prime Minister Narendra Modi to issue commemorative coin and special postal stamp on the birth centenary of former chief minister MG Ramachandran (MGR).