‘అమ్మ’పై అందుకే కుట్రలు, తిప్పికొట్టాలి: శశికళ పిలుపు, వరుస భేటీలు

జయలలిత మృతిపై కుట్రలు చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని, వాటిని కలిసి కట్టుగా తిప్పికొట్టాలని శశికళ పిలుపునిచ్చారు

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 9:12 [IST]

English summary

Sasikala sworn as the AIADMK general secretary on 31st in the party office. After that she addressed for the first time among people. The speech was made by sasikala's husband Natarajan and a poet, including the 3-member team sources says.