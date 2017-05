కాశ్మీర్ లో సైన్యానికి మద్దతుగా రాళ్ళురువ్వేందుకు శిక్షణ ఇస్తోన్న 'జనసేన'

కాశ్మీర్ లో ఆర్మీ అధికారులపై రాళ్ళు రువ్వుతూ రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించే అల్లరిమూకలపై రాళ్ళు రువ్వేందుకు జనసేన కార్యకర్తలు సిద్దమయ్యారు.

English summary

The first batch of trained stone pelters will be at the Kashmir Valley to support the Indian soldiers against the paid stone pelters. Jan Sena Founder Balyogi Arun Chaitanyaji Maharaj said that 500 saffron-clad trained stone-pelters will go to Srinagar from Kanpur to support Indian soldiers against 'paid' pro-Pakistani stone-pelters in the Kashmir Valley.