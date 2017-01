రూ.600 కోట్లు చెల్లించాలని లేదంటే జైలు జీవితం గడపాలని సహారా గ్రూప్ సంస్థల యజమాని సుబ్రతా రాయ్‌కు సుప్రీం కోర్టు అల్టిమేటం జారీ చేసింది.

Thursday, January 12, 2017, 18:32 [IST]

The Supreme Court on Thursday told Sahara Group chief Subrata Roy to deposit Rs 600 crore more in a SEBI-Sahara refund account by February 6 or go to jail.