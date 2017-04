సహారా గ్రూప్‌ అధినేత సుబ్రతో రాయ్‌పై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. జూన్‌ 15 నాటికి రూ.2,550 కోట్లు మదుపుదార్లకు చెల్లించకపోతే మళ్లీ జైలుకెళ్లాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.

English summary

The Supreme Court on Thursday warned Sahara chief Subrata Roy that he will go back to Tihar jail is he fails to pay Rs 1,500 crore by June 15. Roy who was present in court said that he always wanted to pay the money and had no intention of defaulting. Currently, Sahara has to pay Rs 11,169 crore to SEBI as per the directive of the Supreme Court.