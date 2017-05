ఆర్బీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్: వచ్చే వారం నుంచి పేటీఎం ఇక బ్యాంకుగా సేవలు

ఇప్పటివ వరకు ఈ వ్యాలెట్‌గా సేవలందించిన పేటీఎం త్వరలోనే పేమెంట్స్ బ్యాంకుగా మన ముందుకు రానుంది. మే 23 నుంచి బ్యాంకింగ్‌ కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు పేటీఎం పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌ లిమిటెడ్‌కు ఆర్‌బీఐ తుది

English summary

India's leading digital wallet player Paytm has received the final licence from the Reserve Bank of India for its payments bank entity.