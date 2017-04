యూటర్న్: దినకరన్ కు 87 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు: ఏం జరుగుతోంది!

తమిళనాడు రాజకీయాలు మలుపుతిప్పడానికి జైల్లో ఉన్న శశికళ పావులు కదుపుతున్నారని తెలిసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AIADMK spokes person Nanjil Sampath said that press person at besant nagar, 87 MLAs support to TTV Dinakaran.