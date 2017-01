అమ్మ ఆస్తులు జాతీయం చేయాలి: మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్

ఆస్తులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని.. వాటి ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ప్రజల బాగోగుల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిందిగా చూడాలని పిటిషన్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

A public interest litigation (PIL) petition has been filed in the Madras High Court Bench here seeking a direction to the Centre and the State government to nationalise the assets of the former Chief Minister, Jayalalithaa, and appoint a retired High Court judge to administer the properties.