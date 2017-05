శుభవార్త: తగ్గిన పెట్రోల్, ఢీజీల్ ధరలు, లీటర్ కు రూ.2లకు పైగా తగ్గింపు

పెట్రోల్, ఢీజీల్ ధరలు తగ్గాయి. తగ్గిన ధరలను సోమవారం అర్ధరాత్రి నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. పెట్రోల్ పై లీటర్ కు రూ. 2.16, డీజీల్ పై రూ.2.10 తగ్గింది.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 23:21 [IST]

English summary

Petrol price cut by Rs 2.16 per litre, diesel by Rs 2.10 a litre, effective midnight tonight.