పెట్రోలు, డీజిల్‌ ధరలు మరోసారి స్వల్పంగా పెరిగాయి. పెట్రోల్‌పై లీటరుకు 42 పైసలు, డీజిల్‌పై లీటరుకు రూ.1.03 పైసలు చొప్పున పెరిగాయి.

English summary

The price of petrol was raised by Rs 0.42 per litre while that of diesel was hiked by Rs 1.03 per litre on Sunday.