మళ్లీ పెరిగిన ధరలు: పెట్రోలు రూ.1.29, డీజిల్ రూ.97 పైసలు

న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. స్వల్పంగా పెరిగాయి. పెట్రోల్‌ ధర లీటరుకు రూ.1.29 పైసలు, డీజిల్‌ ధర లీటరుకు 97 పైసలు పెంచారు.

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 20:26 [IST]

English summary

Petrol price hiked by Rs 1.29 per litre, diesel by 97 paise.