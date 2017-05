ఆ 5 నగరాల్లో ప్రతి రోజూ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల్లో మార్పులు, పెరిగిన ధరలివే

ఇవాళ్టి నుండి దేశంలోని 5 నగరాల్లో ప్రతి రోజూ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల్లో ప్రతి రోజూ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With the ongoing fluctuation in global crude oil rates, state-run Indian oil corporation has marginally hiked the price of transport fuels, of petrol by 1 paisa and of diesel by 44 paise both at Delhi with corresponding increases in other states, effective from today.