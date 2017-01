పెట్రోల్ బంకుల్లో కార్డు చెల్లింపులు జనవరి 13 వరకు ఒకే

పెట్రోల్ బంకుల యాజమాన్యాల తాజా నిర్ణయంతో మరో కొద్ది రోజులు వాహన వినియోగదారులకు వెసులుబాటు లభించింది.

English summary

Banks decided to defer charging fuel retailers a transaction fee till January 13, after petrol pumps across the nation threatened to stop accepting credit and debit cards from Monday in protest against a levy of 1% on card payments.