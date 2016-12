కేంద్ర మంత్రి ఆశోక్ గజపతి రాజుకు షాక్ ,నిబద్దత గురించి లేఖ రాసిన పైలెట్

కేంద్ర పౌరవిమానాయశాఖ మంత్రి ఆశోక్ గజపతి రాజుకు ఎయిరిండియా పైలెట్ షాకిచ్చాడు. ప్రైవేట్ విమానసంస్థలతో పోలిస్తే ఎయిరిండియా ఉద్యోగుల్లో అంకిత బావం కొరవడిందన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై మజుందార్ అనే పైలెట్ ఘాటుగానే

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:18 [IST]

English summary

pilot wrote a letter to central minister about commitment,senior pilot majundar has hit out at the political class and questioned their commitment to the nation