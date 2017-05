మోడీజీ మా పెళ్ళికి సహాయం చేయండంటూ ఓ యువకుడి లేఖ

తాము పెళ్ళిచేసుకొనేందుకు సహయం చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీకి లేఖ రాశాడు ఓ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి. తమ పెళ్ళికి కుటుంబసభ్యులు ఒప్పుకోవడం లేదన్నారు.

English summary

Please help me for marriage engineering student wrote a letter to prime minister Narendra Modi.he love a nursing student, both family members didn't accept their love.so wrote a letter to primeminister Modi.