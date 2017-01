మోడీ ప్రసంగంలో ఆ 'పదం' లేదు, సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన ప్రసంగంలో 'మిత్రోం' అని సంబోధిస్తుంటారు. కానీ డిసెంబర్ 31వ తేదీన సాయంత్రం జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో మాత్రం ఆయన 'దోస్తోం' అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Much has been and will be said about PM Modi’s big New Year's Eve speech, but if Twitter is to be believed, the most striking omission seems to be the PM’s trademark salutation - Mitron.