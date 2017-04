దక్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ కూతురు ‘ఇండియా జియాన్నే’ పుట్టిన రోజున ఆమెకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వచ్చాయి. ఆదివారం ‘ఇండియా’ తన రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Now, if you are wondering why Prime Minister Narendra Modi is wishing India on her 'birthday', as Independence Day is still a few months away, then hold on for a few seconds before you jump into any conclusions.