పటేళ్ల రణన్నినాదం: మోదీ హవా వర్సెస్ హర్దిక్ ప్రతిన

సూరత్‌లో పాటిదార్ల ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ సభలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడిన తీరు దేశీయంగా, విదేశాల్లోని పటేళ్లకూ సందేశాన్నిస్తున్నది.

English summary

The Gujarat Assembly elections are about eight months away but BJP has already started making concrete moves to retain power for the fifth consecutive term since March 1998. Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah have embarked on the strategy to not allow power to be wrested from the party in their home state.