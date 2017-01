'సంచలన ప్రతిపాదన: మోడీని తప్పించి పగ్గాలు అద్వానీకి!'

ప్రధాని స్థానం నుంచి మోడీని తప్పించి దేశాన్ని కాపాడాల్సిందిగా ఆమె బీజేపీని కోరారు.

, “In current situation a national government should be formed with another BJP person at helm. He (PM Modi) has to go.” said mamta banerjee