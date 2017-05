చెప్పినట్లుగానే.. మోడీ వీఐపీ కాదని నిరూపించుకున్నారు!

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మన దేశంలో వీఐపీలు ఎవరూ లేరు.. దేశ ప్రజలందరూ వీఐపీలే అని చెప్పినట్లుగానే చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Prime Minister Narendra Modi this morning offered prayers at the Kedarnath temple in Uttarakhand which reopened today following a six-month winter break.