మోడీకి ఇసి షాక్: పెట్రోల్ బంకుల్లో ఫొటోలు కోడ్ ఉల్లంఘనే

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షాకిచ్చింది. ఎన్నికలు జరిగే గోవాలోని పెట్రోల్ బంక్ ల వద్ద ఏర్పాటుచేసిన హోర్డింగ్‌ల్లో ఉత్తరాఖండ్ వాసులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ సబ్సిడీ గ్యాస్ .

English summary

Photographs of Prime Minister Narendra Modi on hoardings at petrol pumps in poll-bound Goa and on certificates issued by oil companies in Uttarakhand are violative of the model code, the Election Commission said and asked the Cabinet Secretary to ensure compliance of its instructions during elections.