భార్యను కొట్టిన ఆ ఎమ్మెల్యే బెయిల్ రద్దు చేయాలి

ఆప్ ఎమ్మెల్యే , ఢిల్లీ మాజీ న్యాయశాఖ మంత్రి సోమ్ నాథ్ భారతి తన భార్యను వేధిస్తూ కొట్టేవాడని పోలీసులు ఢిల్లీ కోర్టుకు తెలిపారు

English summary

Former Delhi Law Minister Somnath Bharti used to harass and beat his wife Lipika Mitra, alleged the police on Friday in the Delhi High Court. They have sought cancellation of his bail in a domestic violence case citing several reasons including that the trial court had failed to apply its mind while granting him bail.