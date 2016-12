శశికళకు ఝలక్: జయలలిత పోయెస్ గార్డెన్ వద్ద భద్రత కుదింపు

దివంగత జయలలిత నివాసానికి సోమవారం భద్రతను కుదించారు. ప్రతిపక్షాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తుండటంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:55 [IST]

English summary

Police trim presence as private guards take charge at Poes Garden.