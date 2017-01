"ఆ కీచకులను కటకటాల వెనక్కి పంపాల్సిందే": ట్విటర్ లో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు

బెంగళూరులో కీచక పర్వం ఉదంతంపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ట్విటర్ లో స్పందిస్తూ వారిని కటకటాల వెనక్కి పంపాల్సిందేనన్నారు.

English summary

Minister of State for Home Kiren Rijiju on Tuesday tweeted "I condemn d irresponsible comment made by Karnataka Home Minister. City Police should catch all the identified culprits & put behind the bar".