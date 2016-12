షాక్: రాజకీయపార్టీలకు పెద్ద దెబ్బ, ఈ ఏడాది కేవలం 16 శాతం విరాళాలే

పెద్ద నగదునోట్ల రద్దుతో పాటు ఖర్చులపై ఎన్నికల కమీషన్ కేంద్రీకరణ పెరగడంతో రాజకీయపార్టీలకు వచ్చే విరాళాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి.

English summary

A report published earlier this week by the association of democratic reforms and national elections watch said that donations to political parties reduced by nearly 84 percent, in 2015-16 , these parties just received 16 percent of the amount they received in 2014-15 , the report said.