కాగితాలకే పరిమితమైన 200 పార్టీలు, ఆ పార్టీల ఆదాయాలను పరిశీలించాలని లేఖ

కాగితాలకే పరిమితమైన రాజకీయ పార్టీల ఆదాయ వ్యయాలను పరిశీలించాలని కేంద్ర ఎన్నికల కమీషన్ సిబిడిటికి లేఖ రాయనుంది. ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పాల్గొనకుండా కాగితాలకే పరిమితమై విరాళాలను తీసుకొంటు నల్లధనాన్ని మార్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

the election commission will soon write to the central board of direct taxes informing it about its decission to delist 200 odd political parties. a list containing details of the delisted parties will also form part of the communique that the EC will send to the CBDT in “the next few days” for action.