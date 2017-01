పొంగల్ సెలవు: శశికళ లేఖకు దిగొచ్చిన కేంద్రం

మొత్తానికి చిన్నమ్మ శశికళ రాసిన సెంటిమెంట్ లేఖకు కేంద్రం దిగొచ్చింది. పొంగల్ పండుగ రోజైన శనివారం సెలవు తీసుకోవచ్చంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The central government on January 9 changed the status of the Pongal holidays from compulsory to restricted. Pongal is a Tamil harvest festivals. People earlier availed a compulsory off on the occasion of Pongal. However, from now on, it would be considered as a restricted holiday.