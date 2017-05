టీటీవీ దినకరన్ ఈసీ లంచం కేసు: జడ్జికే ఫోన్ చేసి బెదిరించారు, మరో కేసు!

రెండాకు చిహ్నం కోసం ఎన్నికల కమిషన్ కు రూ. 50 కోట్లు లంచం ఎర వేశారని నమోదు అయిన కేసు విచారణ చేస్తున్న న్యాయమూర్తికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఫోన్లు చేసి బెదిరించారని వెలుగు చూసింది.

English summary

Poonan Choudary who is a Judge of Thees Hasari court, has got anonymous phone call threat to leave sukesh in bail. Delhi Police probe starts.