యోగి ఎఫెక్ట్: రేప్ ఆరోపణల మాజీ మంత్రికి బెయిల్ ఇచ్చిన జడ్జీ సస్పెండ్

అత్యాచారం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నేత, ఉత్తరప్రదేశ్‌ మాజీ మంత్రి గాయత్రి ప్రజాపతికి బెయిల్‌ ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి సస్పెండ్‌ అయ్యారు.

English summary

The Protection of Children from Sexual Offences Court special judge, OP Mishra, has been suspended on Saturday for granting bail to former Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati in connection with a rape case.