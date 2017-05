రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు: ఎవరి ఇబ్బందులు వారివే, కేసీఆర్ యూటర్న్?

ప్రస్తుతం ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం ఎన్డీయే అభ్యర్థి విజయం కూడా నల్లేరు మీద నడకేమీ కాకపోయినా.. కొద్ది మెజారిటీ సాధించగలిగితే చాలు.

English summary

The Opposition is slowly getting united under the chairmanship of Sonia Gandhi. In what can be seen as a precursor of the Opposition unity before 2019 general elections, JD-U chief Nitish Kumar is made the convenor of the front.