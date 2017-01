బాలుడిపై రేప్, అసహజ శృంగారం: మతగురువు అరెస్టు

బాలుడిపై అత్యాచారం జరిగిన మతగురువును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కేరళ రాష్ట్రంలో మతగురువు, ప్రిన్సిపాల్ బాలుడిపై అసహజ శృంగారానికి పాల్పడ్డాడు.

English summary

A Kerala priest who was on Sunday arrested for raping a 10-year-old boy was on Monday sent to 14-day police custody.