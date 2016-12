ఇక అవినీతిపరులకు మరిన్ని కష్టాలు : వెంకయ్యనాయుడు

అవినీతిపరులకు ఇక మరిన్ని కష్టాలు మొదలైనట్లేనని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

New Delhi: "The troubles of honest people will start to reduce and the problems of dishonest people will begin to increase," Venkaiah Naidu said.