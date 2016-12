జయలలిత మృతి: శశికళ గురించి వెలుగు చూసిన షాకింగ్, ఏం చేయాలి?

జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ గురించిన షాకింగ్ అంశం ఒకటి వెలుగు చూసినట్లుగా తెలుస్తోంది. జయకు శశికళ కీడు చేసిందని అంటున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:33 [IST]

English summary

It said that a 5-member committee should take a referendum among party workers about the next leader.