రక్త పిపాసి: మూడేళ్ల చిన్నారి పీక కోసి.. రక్తం తాగబోయిన సైకో

రావడం.. రావడమే వెంట తెచ్చుకున్న బ్లేడుతో చిన్నారి గొంతుకపై దాడి చేశాడు. ఆ తర్వాత రక్తాన్ని తాగేందుకు ప్రయత్నించాడని స్థానిక ఇన్ స్పెక్టర్ నమిత తెలిపారు.

English summary

A Psycho was attacked on Three years old girl with a sharp blade. After the attack he tried drink her blood