క్యాబ్ లో వెళ్ళకపోవడమే ఆమె మరణానికి కారణమైంది

పుణెలో ఓ పనిచేసే అంతారదాస్ అనే సాప్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ ను గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒకరు కత్తితో పొడిచి చంపాడు. గతంలో ఆమెను బెంగుళూరులో ఫాలో అయిన వ్యక్తే చంపి ఉంటాడని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

antaradas was stabbed repeatedly by a man after she wakled out of office on friday evening.police suspect antara knew her attacker who had her of months .an employee of capgemini, had been stabbed repeatedly when she tired to run. a biker who was driving by watched in horror when he saw the attacker catch up with her and stab her again before running away.