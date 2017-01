సిద్ధూ కాంగ్రెసు పార్టీలో చేరారు. కాంగ్రెసులో చేరడంతో తనకు ఇంటికి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలిగిందని చెప్పారు. ఆయన కాంగ్రెసును గట్టెక్కిస్తారా..

English summary

In a major boost to Congress ahead of the February 4 Punjab Assembly election, several BJP, SAD and AAP leaders, including veteran BJP leader and former state minister Satpal Gosain, joined the party.