చండీగఢ్: నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ చేరిక.. పంజాబ్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభం చేకూర్చేదే. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని సర్వేలు చెబుతున్నాయి.

English summary

In all possibilities, cricketer-turned-politician Navjot Singh Sidhu will bring good luck for the Congress in the upcoming Punjab polls, say experts.